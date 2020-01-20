Новости

Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5 20:58
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20:24
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20:16
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20:10
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20:07
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 19:47
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 20:07
Рубрика: Экономика

Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу

Текст: Юлия Кривошапко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и глава ФНС Даниил Егоров. Фото: пресс-служба ФНС Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и глава ФНС Даниил Егоров. Фото: пресс-служба ФНС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и глава ФНС Даниил Егоров. Фото: пресс-служба ФНС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Михаил Мишустин попросил и. о. министров не отступать от обязанностей

"Спасибо вам за эффективную работу. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов, - сказал Мишустин. - Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач".

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя Федеральной налоговой службы. Глава ФНС России, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие. "Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям", - подчеркнул Даниил Егоров.

Фото: function.mil.ru
Российская РЛС отслеживала полеты F-35 у границ Ирана в момент авиакатастрофы

Он отметил, что продолжит создание "незаметной налоговой", когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства 15 января. За его назначение высказались 383 депутата, против не проголосовал никто. 16 января глава государства подписал указ об утверждении Михаила Мишустина в должности.

Первым кадровым решением нового председателя правительства стало назначение руководителем ФНС Даниила Егорова, с 2011 года являвшегося одним из ключевых заместителей Михаила Мишустина.

Экономика Финансы Налоги Правительство Председатель Правительства Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки