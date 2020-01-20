Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы.

"Спасибо вам за эффективную работу. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов, - сказал Мишустин. - Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач".

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя Федеральной налоговой службы. Глава ФНС России, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие. "Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям", - подчеркнул Даниил Егоров.

Он отметил, что продолжит создание "незаметной налоговой", когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства 15 января. За его назначение высказались 383 депутата, против не проголосовал никто. 16 января глава государства подписал указ об утверждении Михаила Мишустина в должности.

Первым кадровым решением нового председателя правительства стало назначение руководителем ФНС Даниила Егорова, с 2011 года являвшегося одним из ключевых заместителей Михаила Мишустина.