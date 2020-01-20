Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ

Президиум фракции "Единая Россия" поддержал законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ предполагается поставить в повестку на 21 января.

Ранее соответствующую инициативу внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Уже подписан указ на назначении на должность экс-главы правительства Дмитрия Медведева.

О поддержке законопроекта фракцией сообщил ее первый зампред Андрей Исаев. "Во вторник рассмотрим в первом чтении законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности", - сказал он.

Кроме положений о введении новой должности, в документе прописаны обязанности занимающего этот пост лица сообщать о возможном конфликте интересов. То есть о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к таковому.

Указано, что зампред Совета безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом РФ. Полномочия зампредседателя Совбеза определяются главой государства.

Законопроект еще предстоит во второй половине дня обсудить Совету Госдумы. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил журналистам, что данная инициатива будет рассмотрена нижней палатой парламента в приоритетном порядке.