Президент Турции заявил, что его страна пока не отправляла войска в Ливию

Турция направила в Ливию только военных советников и инструкторов, армейских подразделений там пока нет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не посылаем туда военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили команду военных советников и инструкторов", - сказал Эрдоган, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Комментируя итоги берлинской конференции по Ливии, турецкий лидер отметил, что "Анкара продолжит оказывать поддержку политическому процессу как конкретными шагами на местах, так и за столом переговоров". По его словам, соблюдение режима перемирия в Ливии, инициированного Турцией и Россией, откроет путь к политическому процессу.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.

В начале января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Первый этап прошел в Москве 13 января. Второй состоялся в Берлине. Чтобы примирить противостоящие друг другу в Ливии стороны в Берлин прибыл солидный десант иностранных лидеров. Они рассчитывали, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж на этих переговоров закрепят начатый ранее в Москве диалог и продлят установившееся в Ливии перемирие.

Как отметил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, "ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась в Москве". "Договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", - сообщил он. Этот комитет будет разрабатывать конкретные меры доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым.