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20.01.2020 16:33
Рубрика: В мире

Президент Турции заявил, что его страна пока не отправляла войска в Ливию

Текст: Юрий Когалов

Турция направила в Ливию только военных советников и инструкторов, армейских подразделений там пока нет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Мы не посылаем туда военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили команду военных советников и инструкторов", - сказал Эрдоган, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Комментируя итоги берлинской конференции по Ливии, турецкий лидер отметил, что "Анкара продолжит оказывать поддержку политическому процессу как конкретными шагами на местах, так и за столом переговоров". По его словам, соблюдение режима перемирия в Ливии, инициированного Турцией и Россией, откроет путь к политическому процессу.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.

В начале января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Первый этап прошел в Москве 13 января. Второй состоялся в Берлине. Чтобы примирить противостоящие друг другу в Ливии стороны в Берлин прибыл солидный десант иностранных лидеров. Они рассчитывали, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж на этих переговоров закрепят начатый ранее в Москве диалог и продлят установившееся в Ливии перемирие.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Как отметил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, "ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась в Москве". "Договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", - сообщил он. Этот комитет будет разрабатывать конкретные меры доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым.

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