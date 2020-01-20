"Заряженная" Skoda Octavia: стали известны новые подробности

Дебют новой Skoda Octavia состоялся в конце прошлого года, но "заряженную" версию популярной модели чехи так и не показали.

Ожидается, что автомобиль с шильдиком vRS будет продемонстрирован публике на Женевском мотор-шоу в марте. Изданию Autocar стали известны некоторые подробности об этом машине.

Например, Octavia получит 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы. Отдача первого может достичь 250 л.с., а разгон до "сотни" будет занимать 6,5 сек. Что касается агрегата на тяжелом топливе, то его мощность составит 181 л.с. Также ожидается появление подзяряжаемого гибрида на основе 1,4-литрового мотора. При этом двигатель, у которого будет 250 л.с., состыкуют с DSG, а 100 км/ч такой автомобиль сможет достичь за 7 секунд.

Как уверяет британское издание, гибридная версия Octavia vRS будет стоить дорого - примерно 40 тысяч евро (2 741 432 рубля).

Напомним, новое поколение чешского бестселлера появится в России лишь в конце года. У нас, скорее всего, автомобиль будет предлагаться со старыми двигателями 1.6 MPI и 1.4 TSI - "заряженные" машины ждать не стоит.

Нынешняя генерация Octavia продается от 1 119 000 рублей, топовая версия в кузове универсал обойдется в 2 051 000 рублей. Естественно, что после смены поколений автомобиль подорожает. В прошлом году Skoda продала в России 27 161 Octavia.