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21.01.2020 07:30
Рубрика: В мире

Япония принимает срочные меры из-за вспышки пневмонии в КНР

Текст: Александр Ленин (Токио)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел экстренное совещание с членами правительства в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В обсуждении проблемы также приняли участие вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, глава МИД Тосимицу Мотэги, министр обороны Таро Коно и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает газета "Асахи симбун".

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса

Японские власти решили усилить санитарный контроль в аэропортах и морских гаванях. Особое внимание будет уделено прибывающим из Китая пассажирам. Кроме того, профильным ведомствам дано распоряжение на постоянной основе собирать и анализировать поступающую о заболевании информацию.

В Токио крайне обеспокоены возможностью распространения болезни в Японии. Ожидается, что с 25 января в Страну восходящего солнца приедет большое количество китайских туристов. В КНР начнутся выходные дни по случаю Нового года по лунному календарю.

Напомним, что от пневмонии нового вида в Китае умерли уже четыре человека. В основном это люди пожилого возраста. По официальным данным, количество заболевших превысило 220 человек. Среди них в основном жители города Ухань (провинция Хубэй в КНР - прим. "РГ"). Однако в последнее время заболевшие стали появляться в Пекине и Шанхае. Специалисты из КНР подтвердили способность коронавируса передаваться от человека к человеку.

Япония ужесточит контроль накануне Олимпиады в связи с обнаружением пневмонии

Кроме того, случаи инфицирования зафиксированы за пределами Поднебесной. Так, двое заболевших обнаружены на территории Таиланда. Один человек с пневмонией нового типа был выявлен в Японии.

Инфицирование коронавирусом нового типа на японских островах было зарегистрировано в префектуре Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в указанном регионе. В начале января мужчина посетил город Ухань и после возвращения в Японию почувствовал недомогание. Пациента в скором времени госпитализировали. Местные врачи быстро поставили его на ноги и 15 января выписали из больницы.

В мире Восточная Азия Япония

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