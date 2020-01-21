Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле

Пермская сетевая компания, обслуживающая участок теплопровода, который вчера прорвало, заявила о выплате компенсаций погибшим и пострадавшим в отеле, куда произошел заброс 200 тонн кипятка.

В пресс-службе компании "РГ" рассказали, что ответственность ПСК застрахована, но деньги пострадавшим будут выплачены уже сейчас.

- Пермская сетевая компания, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 миллиона рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда, - говорится в сообщении.

Ранее о намерении выплатить компенсации сообщили в краевой администрации.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском мини-отеле "Карамель" произошел прорыв трубы. Погибли пятеро, пострадали шестеро, 17 домов и административных зданий были отключены от отопления. Сейчас ситуация стабилизируется, центральный Следственный комитет проводит расследование.