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21.01.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородец из банды похитителей картины Шишкина получил 18 лет тюрьмы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нижегородец из банды, долгое время нападавшей на банки, инкассаторов и похитившей картину Шишкина, получил 18 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Нижегородский областной суд, сообщает региональная прокуратура.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Длительное время 30-летний участник банды скрывался от правосудия. Суд установил, что в 2012 году он вступил в организованную группу. В 2014 году сообщники купили 16 наименований огнестрельного оружия. С октября 2012 года по ноябрь 2016 банда из шести участников нападала на ломбарды, отделения банков, грабила инкассаторов. В числе преступлений было ограбление Вязниковского историко-художественного музея в 2013 году, где в числе прочих ценностей была похищена работа "Лес. Ели" художника Ивана Шишкина стоимостью свыше 66 миллионов рублей. Украденную картину обнаружили в 2017 году на территории Белоруссии: там шедевр планировали продать иностранцу на черном рынке.

Летом 2014 года участники банды напали на инкассаторов на проспекте Героев в Нижнем Новгороде, похитив свыше 60 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный преступниками, превысил 200 миллионов рублей. Поймать бандитов удалось в ноябре 2016 года в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Некоторые члены банды, пожелавшие сотрудничать со следствием, получили приговоры в 2018 и 2019 годах. Двое находятся в розыске до сих пор. Приговор еще одному члену банды - 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей - был вынесен на этой неделе и в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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