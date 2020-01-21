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21.01.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет провел обыски в ООО "Грин Вуд" и в УФМС по городу Асино после пожара в бараке, при котором погибли 11 человек.

- В ходе обысков изъята представляющая для следствия интерес документация. Устанавливается местонахождение директора ООО "Грин Вуд", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
Появилось видео пожара под Томском, при котором погибли 11 человек

По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генотипическая, чтобы установить личности погибших. Визуальное опознание тел невозможно. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, сегодня утром в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Мигранты трудились на заготовке леса в китайской компании "Грин Вуд". Возбуждено уголовное дело.

Глава региона Сергей Жвачкин озвучил предварительную причину трагедии - отопление здания электрическими обогревателями. При этом проводка-"времянка" была переброшена к бараку прямо с дерева. Дополнительные нагревательные элементы стояли в каждой комнате нелегального общежития. В настоящее время администрация Томской области совместно с посольством Республики Узбекистан в России решают вопрос о доставке тел погибших на родину. Семьям пострадавших обещают оказать помощь. Спасшимся мигрантам предоставлено временное жилье в Асиновском районе.

После трагедии в поселке Причулымском в регионе проверят все лесопильные предприятия и условия жизни их временных рабочих. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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