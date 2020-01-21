Появилось видео пожара под Томском, при котором погибли 11 человек

МЧС опубликовало видеоролик с места пожара в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, при котором погибли 10 иностранных работников и одна гражданка РФ.

На видеозаписи видно, что к моменту прибытия пожарных деревянный барак был полностью объят огнем изнутри. По предварительным данным, в сгоревшем доме находились 12 граждан Узбекистана. Из них 10 умерли, двое получили ранения. Среди погибших также одна гражданка РФ. Известно, все погибшие иностранцы имели патенты на работу в России. В настоящее время решается вопрос о доставке их тел на родину.

Напомним, сегодня в 04.05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела 11 работников, двум удалось спастись. Возбуждено уголовное дело. Деревянное строение находилось в аренде у китайской компании ООО "Грин Вуд", занимающейся лесозаготовками, не было предназначено для проживания людей