Британская газета The Guardian назвала имя нового главаря ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Им оказался уроженец Ирака, один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, известный под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

Такую информацию издание получило от представителей сразу двух разведывательных организаций. Аль-Сальби был назначен главарем ДАИШ в октябре, спустя лишь несколько часов после убийства прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади, пишет РИА Новости. Еще до ликвидации аль-Багдади Госдепартамент США считал аль-Сальби потенциальным кандидатом на место главы ДАИШ. Вашингтон предлагал пять миллионов долларов за помощь в его поимке.

Напомним, 27 октября прошлого года Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади. По словам главы Белого дома, американский спецназ сразу после ликвидации террористов смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что аль-Багдади находился среди убитых.

В ноябре представитель Госдепа США заявил о том, что преемник уничтоженного лидера ДАИШ не проживет долго. По его словам, о преемнике аль-Багдади мало, что известно, но "то, что мы знаем, нас не впечатляет".