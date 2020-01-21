Украинский военный застрелил коллегу из-за разных политических взглядов

Участник боевых действий в Донбассе застрелил другого "ветерана" АТО из-за политического спора. Военные не могли прийти к выводу, кто является лучшим главой государства - действующий лидер Владимир Зеленский или экс-президент Петр Порошенко. Инцидент произошел под Киевом.

Как информирует "Факты.ua" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области, конфликт произошел во время совместных посиделок с распитием спиртных напитков. Спор продолжился, когда мужчины сели в автомобиль и отправились домой. Тогда водитель выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Ведется следствие.

Это далеко не первый случай применения оружия в рядах украинской армии. Так, в июне прошлого года пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе, пытавшихся уйти с боевых позиций. А за месяц до этого появилась информация о том, что украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию и застрелили командира, угрожавшего им трибуналом. В 2018 году в "зоне АТО" украинский солдат застрелил сослуживца. За несколько дней до этого в результате неуставных отношений двое морских пехотинцев ВСУ расстреляли четырех своих "побратимов".