Академик Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу

Обширную программу освоения околоземного пространства предстоит в наступившем году реализовать Межгосударственному совету по космосу государств - участников СНГ, председателем которого 22 января избран руководитель Академии наук Беларуси Владимир Гусаков, информирует БЕЛТА.

В повестке дня заседания совета, сообщил 66-летний академик, - сотрудничество по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, реализация совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Мы обсудим целый ряд проблем сотрудничества, в том числе, по созданию совместной группировки спутников", - уточнил председатель Президиума НАН. До сих пор, пояснил он, страны Содружества не координировали свою космическую деятельность. "Пришло время создавать общую согласованную программу обмена информацией", - добавил ученый.

В заседании в Минске, сообщает агентство, принимают участие руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.