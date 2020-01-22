Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ

Предстоящий Матч всех звезд НХЛ, который пройдет 25 января в Сент-Луисе, лишился очередного звездного игрока. Помимо капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который не сыграет без уважительной причины, эту встречу пропустит и лидер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Накануне матча против "Айлендерс" стало известно, что Панарин не сыграет из-за травмы "верхней части тела", как сообщила пресс-служба НХЛ. Степень тяжести травмы и сроки восстановления Панарина не сообщаются, однако ожидается, что он вернется в строй почти сразу после Матча всех звезд.

Заменит Панарина его партнер по "Рейнджерс" Крис Крайдер, на счету которого 17 голов и 14 передач в нынешнем сезоне.

Напомним, что минувшим летом Панарин подписал контракт с "Рейнджерс" на семь лет со среднегодовой зарплатой 11,6 миллиона долларов. Он стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ после форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. В нынешнем сезоне на свету россиянина 26 голов и 42 голевых передачи.