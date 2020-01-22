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22.01.2020 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Останки погибших при пожаре доставлены в Томск для ДНК-экспертизы

Текст: Наталья Граф (Томск)

Тела десяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре на пилораме в поселке Причулымский, доставлены в Томск для проведения генотипической экспертизы.

Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском

- В четверг в Томск должен прибыть борт МЧС республики с ДНК родственников предполагаемых жертв пожара, - сообщил ТАСС глава узбекской диаспоры в Томске Саматула Рузиев.

Генотипическая экспертиза необходима для того, чтобы установить личности погибших. Визуальное опознание тел невозможно.

В Республике Узбекистан создана специальная комиссия для помощи родственникам погибших. Ее представители уже выехали в Томск. Администрация Томской области совместно с посольством Республики Узбекистан в России решают вопрос о доставке тел погибших на родину. Семьям пострадавших обещают оказать помощь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ, личность погибшей гражданки России уже установлена. Ей оказалась 31-летняя местная жительница, которая была официально трудоустроена на предприятии. Родственники женщины подтвердили следователям, что она жила в данном здании и работала на лесопилке. У родных взяты биологические образцы для проведения генотипической экспертизы.

Напомним, ночью 21 января в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Мигранты трудились на заготовке леса в китайской компании "Грин Вуд". Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования. Непригодное для проживания здание отапливалось при помощи обогревателей. В настоящее время следователи устанавливают местонахождения директора компании "Грин Вуд".

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