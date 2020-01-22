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22.01.2020 16:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства

Российский учебный парусник "Крузенштерн" в ходе трансатлантического плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 22 января ошвартовался в бразильском порту Рио-де-Жанейро.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
Корреспондент "РГ" принял участие в этапе кругосветной экспедиции

Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, "Крузенштерн" пробудет в Бразилии с 22 по 25 января. За это время на корабле будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

Члены экипажа и курсанты учебных заведений Росрыболовства, проходящие практику на барке, отдохнут от длительного морского перехода и осмотрят достопримечательности второго по величине города Бразилии.

На два дня российский барк откроет борт, чтобы жители и гости Рио-де-Жанейро могли осмотреть один из самых известных парусников в мире. Во всех портах захода люди неизменно выстраиваются в длинные очереди, чтобы подняться на борт исторического корабля.

Тем временем

Барк "Седов" в Атлантике продолжает путь в Монтевидео (Уругвай), заход в порт ожидается 6 февраля. Переход парусника из Лас-Пальмаса до Монтевидео займет около 33 суток. Фрегат "Паллада" пересекает Тихий океан, следуя к порту Вальпараисо (Чили). Стоянка там запланирована на три дня, с 29 по 31 января. Всем трем судам предстоит встретиться в антарктической части Атлантики для участия в совместной 200-мильной регате, запланированной на середину февраля.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

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