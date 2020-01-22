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22.01.2020 19:52
Рубрика: Власть

Старожилы экономического блока нового правительства

Текст: Елена Березина, Евгений Гайва, Марина Гусенко, Роман Маркелов, Сергей Тихонов, Алена Узбекова
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области. В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по теме регулирования в РФ межбюджетных отношений, а в 2008 году - докторскую диссертацию.

Фото: REUTERS/Aly Song
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С 1990 года по 2007 год работала в министерстве финансов России. Прошла путь от экономиста первой категории до первого заместителя министра финансов. В сентябре 2007 года была назначена министром здравоохранения и социального развития России, и с тех пор социальная сфера находится в центре профессионального внимания Татьяны Голиковой.

За период, который она возглавляла минздравсоцразвития, было многое сделано для улучшения ситуации в здравоохранении, пенсионной системе, сфере социальной политики и рынка труда. Так, за четыре года, с 2007 по 2011 год, объем расходов федерального бюджета на здравоохранение увеличился вдвое - с 202,8 млрд рублей до 413 млрд.

C 21 мая 2012 года Татьяна Голикова была назначена помощником президента России. А с 20 сентября 2013 года - на должность председателя Счетной палаты. За этот период было проведено 1480 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которыми было охвачено 11 709 объектов. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков, допущенных при поступлении и использовании средств бюджетной системы, составила 3,9 трлн рублей (выявлено 18 481 нарушение). Обеспечен возврат в федеральный бюджет 42,4 млрд рублей. По материалам проверок Счетной палаты было возбуждено 1209 дел об административных правонарушениях и 128 уголовных дел.

18 мая 2018 года была назначена заместителем председателя правительства России, курирующим социальную сферу.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В 1994 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, специальность - "Социология". В 1997 году закончил аспирантуру МГУ, став кандидатом экономических наук. В 2000-2002 годах обучался в докторантуре Московского авиационного института. В 2006 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Юриспруденция".

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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С 1998 по 2000 годы трудился заместителем генерального директора "Улан-Удэнского авиационного завода", затем занял пост коммерческого директора "Московского вертолётного завода им. М.Л.Миля". С 2001 по 2003 годы работал заместителем Председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор), с 2003 по 2007 годы - генеральным директором "ОПК "Оборонпром". В 2007 году назначен заместителем Министра промышленности и энергетики РФ, в 2008 - заместителем Министра промышленности и торговли РФ.

В феврале 2012 года стал исполняющим обязанности Министра промышленности и торговли РФ, а уже в мае того же года был назначен Министром промышленности и торговли РФ. В 2018 году был назначен на этот пост повторно, а 21 января 2020 года - уже в третий раз.

"Выполнение поставленных Президентом России задач, обозначенных в Послании Федеральному собранию, потребует еще большей консолидации усилий от промышленности по всем отраслевым направлениям. Мы сфокусируемся на том, чтобы обеспечить реализуемые Правительством в обновленном составе мероприятия всей необходимой номенклатурой продукции промышленного производства, - заявил Денис Мантуров. - Я говорю о машиностроении, химии и металлургии, фармацевтике и медицинской промышленности, радиоэлектронной и других отраслях. Важное внимание продолжим уделять процессам цифровизации и применению наилучших доступных технологий. Необходимых показателей в этих сферах невозможно решить без поддержки государства. Системным моментом останется реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого оказывается поддержка российским производителям, выходящим на новые рынки".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 в Ленинграде. В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". С 1999 по 2002 годы работал в Министерстве транспорта.

В 2002-2004 годах прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности "Мировая экономика". В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли "Внешторгбанк", с 01.03.2007 "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка. С 2010 по 2018 год работал председателем правления "Россельхозбанк". В мае 2018 года назначен министром сельского хозяйства РФ.

Фото: iStock
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При Дмитрии Патрушеве началось создание комплексной системы продвижения российской продукции на мировых рынках. Стартовал федеральный проект "Экспорт продукции АПК". В 2018 году агроэкспорт достиг 25,8 млрд долларов и превысил экспорт вооружений. По итогам 2019 года экспорт продукции АПК составил более 25 млрд долларов. Урожай зерна в 2019 году - стал вторым по объемам в постсоветской истории и превысил 121 млн тонн. Рекордные сборы по ряду сельхозкультур - подсолнечника, сои, рапса, тепличных овощей. Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и вошла в тройку лидеров по ряду других позиций, например, по экспорту подсолнечного масла. Утверждена стратегия развития зерновой отрасли до 2035 года. Через 17 лет, согласно базовому сценарию, урожай зерна в России может составить 140 млн тонн. Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности на 2019-2012 годы.

Разработана и принята важная госпрограмма комплексного развития сельских территорий. Разработана госпрограмма вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса с 2021 до 2030 года. Принят федеральный закон об органической продукции. Приняты поправки к закону о ветеринарии, обеспечивающие вертикаль системы ветеринарного надзора, а также поправки в закон о мелиорации земель.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов

Антон Силуанов родился в 1963 году в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "Финансы и кредит". В минфине на различных должностях работает также с 1985 года. С 2003 года становится замминистра, с 2011 года - министром финансов. С 2018 по 2020 год совмещал должность министра финансов с постом первого вице-премьера.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Силуанов последовательно проводит достаточно жесткую бюджетную политику, при нем заработало модифицированное бюджетное правило. Минфину за время руководства Силуанова удалось сохранить достаточно низкий уровень государственного долга, несмотря на санкции и периоды снижения курса рубля. При этом в 2018 году впервые за семь лет федеральный бюджет стал профицитным. Превышение доходов госказны над расходами заложено и в трехлетний бюджет на 2020-2022 годы.

На прошлой неделе Силуанов говорил, что смена правительства - шаг, который говорит о том, что от кабинета министров ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов динамики развития. "Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и, главное, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые поставлены были в послании президента", - подчеркивал Силуанов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности "Юриспруденция". Но еще до получения диплома, с 19 лет, начал работать по специальности - юрисконсультом в компании "Дальвостуголь".

В 2007-м его пригласили возглавить один из филиалов "Росугля" в городе Гуково Ростовской области. Спустя два года он возглавил такое же подразделение в Райчихинске Амурской области, а уже через год занял пост генерального директора компании "Амурский уголь" и - одновременно - директора филиала "Русский уголь".

Фото: iStock
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В феврале 2011 года он был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. В том же году стал главой министерства - самым молодым членом регионального правительства.

В феврале 2014-го перешел на работу в администрацию Благовещенска - первым заместителем главы муниципалитета. В сентябре того года победил на выборах мэра, оказавшись теперь уже самым молодым руководителем городской администрации. А менее чем через год президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. На этой должности он провел более трех лет, пока в мае 2018 года не был назначен Министром РФ по развитию Дальнего Востока. В 2019 году министерству передали полномочия по развитию и Арктической зоны РФ. "Задачи, поставленные перед министерством, сохраняются. Самая главная - это комплексное развитие дальневосточных и арктических регионов. Работаем в прежнем режиме, не сбавляя темпов. Спасибо руководителям за оказанное доверие", - прокомментировал свое назначение Александр Козлов.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Дмитрий Кобылкин родился в Астрахани в 1971 году. Глава минприроды окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик". Начал работать в геофизическом объединении "Шельф" в городе Геленджик, но почти сразу был приглашен в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ, где трудился инженером комплексной геофизической партии.

Затем был геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции, работал в системе "Пурнефтегазгеологии" директором по персоналу и первым заместителем генерального директора. Параллельно был членом советов директоров нескольких нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства, а затем назначен генеральным директором "Ханчейнефтегаз".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В 2002 году занял пост первого заместителя главы администрации Пуровского района, затем был избран главой района. Окончил институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". А в 2010 году занял кресло губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, был переназначен еще раз в 2015 году. В 2014 году стал самым эффективным губернатором по версии Фонда развития гражданского общества, а в 2017-м занял 7-е место в рейтинге влияния губернаторов. В 2018 году был назначен Министром природных ресурсов и экологии РФ. При нем стартовала так долго буксовавшая в России "мусорная реформа", которой он управляет практически в ручном режиме.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил коллег и единомышленников экс-состава кабинета Министров за плодотворное сотрудничество и выразил готовность максимально оправдать оказанное доверие в результате переназначения на должность министра. "Минприроды России нацелено на повышение качества жизни в России, рациональное использование ценных природных ресурсов, предотвращении рисков и угроз международной экологической повестки, - рассказал он о предстоящих приоритетах в работе команды ведомства в 2020 году. - Мы прошли сложнейший период старта реформы системы ТКО, совершенствования управления лесной отраслью и охотничьего хозяйств, защиты всей заповедной системы и ее инспекторского состава, выработки комплексных планов по оздоровлению окружающей среды, воды, воздуха в промышленных центрах страны, приоритет - здоровое будущее государства. Я благодарен жителям регионов за поддержку наших экологических инициатив и новые идеи. Экологические задачи национальной политики - стали частью социального благополучия каждой семьи, каждого россиянина. В решении проблем - мы вместе с населением и экспертами".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Министр транспорта Евгений Дитрих

Евгений Дитрих возглавлял министерство с 18 мая 2018 года и вошел в новый состав правительства.

Глава Минтранса родился 8 сентября 1973 года в городе Мытищи Московской области. В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Прикладная математика", в 1999 году стал выпускником Высшей школы приватизации по специальности "Юриспруденция". В 1995-1998 годах - советник, замначальника, а затем начальник отдела Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. С 1998 по 2004 год трудился в должности начальника отдела, а затем замруководителя департамента нормативно-методического обеспечения Министерства имущественных отношений РФ. В 2004 году перешел на работу в Министерство экономического развития и торговли РФ на должность замдиректора департамента. С 2005 по 2012 год занимал пост замруководителя Федерального дорожного агентства. В дальнейшем перешел в аппарат правительства России, где проработал три года замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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В 2015 году был назначен главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В том же году стал первым замминистра транспорта РФ, курировал финансовую деятельность министерства, отвечал за развитие федеральной дорожной сети и приоритетного проект "Безопасные и качественные дороги".

Уже на посту министра Евгений Дитрих начал курировать выполнение национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По итогам 2019 года выполнение нацпроекта по отдельным показателям приблизилось к 100%. При Евгении Дитрихе в декабре 2019 года, как и планировалось, по Крымскому мосту пошли железнодорожные пассажирские поезда, была открыта новая взлетно-посадочная полоса в аэропорте "Шереметьево", запущена трасса М11 Москва - Санкт-Петербург. В числе достижений Дитриха также называют строительство автотрассы "Таврида" в Крыму, сдать которую могут раньше срока, уже осенью этого года. Кроме того, Евгений Дитрих лично выезжал на переговоры к дальнобойщикам, протестующим против введения системы "Платон" и сумел договориться с людьми.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске Башкирской АССР. Имеет два диплома о высшем образовании. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" с присвоением квалификации "юрист", а в 1997 году - по специальности "Финансы и кредит" с присвоением квалификации "экономист". Кандидат экономических наук.

Фото: Сергей Михеев
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Трудовую деятельность Владимир Владимирович начал в 1993 году в коммерческом банке и до 2001 года занимал различные должности в банковской сфере, начиная с юрисконсульта до президента банка. В июне 2001 года он был назначен вице-губернатором Тюменской области, в апреле 2005 года стал главой города Тюмень. Уже в ноябре того же года занял пост губернатора Тюменской области. В 2018 году указом президента РФ назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году минстрой провел реформу долевого строительства жилья: средства дольщиков, хранящиеся на счетах эскроу, застройщики теперь могут получить только после возведения дома. Почти в четыре раза в 2019 году были превышены целевые показатели по расселению аварийного жилого фонда. Объемы ввода жилья превысили показатели 2018 года примерно на 10%. В 2019 году был впервые рассчитан индекс качества городской среды. На 99% выполнены годовые планы по благоустройству, реализованы 80 проектов-победителей конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Министр энергетики Александр Новак

Александр Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", а в 2009 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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С 1988 по 1997 год - аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда, техник-технолог (стажер), техник по труду (стажер), экономист (стажер), экономист, начальник финансового бюро бухгалтерии Норильского горнометаллургического комбината им. А.П. Завенягина. С 1997 по 1999 год-начальник отдела, начальник управления, заместитель директора по экономике - начальник управления ОАО "Норильский горнометаллургического комбинат им. А.П. Завенягина". С 1999 по 2000 год - заместитель директора по экономике - начальник управления, заместитель директора по персоналу - начальник управления "Норильской горной компании" Заполярного филиала.

С 2000 по 2002 год - заместитель главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы города Норильска. С 2002 по год - заместитель губернатора Красноярского края - начальник Главного финансового управления администрации Красноярского края. С 2007 по год - первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края - председатель правительства Красноярского края.

С 2008 по май 2012 года - замминистра финансов РФ. 21 мая 2012 года указом президента назначен министром энергетики страны. 18 мая 2018 г. вновь назначен Министром энергетики РФ. На посту министра энергетики Александр Новак участвовал в подготовке и осуществлении налоговых преобразований в сфере отечественного ТЭК, добившись оптимального баланса интересов - государства, бизнеса и развития отрасли. Он участвовал в 2016 году в заключении исторического соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, объединившего более двух десятков стран, и способствовавшего стабилизации мирового нефтяного рынка. С тех пор соглашение было неоднократно пролонгировано, и действует по сей день. Так же Александр Новак был постоянным участником трехсторонних переговоров по газу (Россия - Еврокомиссия - Украина), по транзиту газа в Европу через территорию Украины.

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