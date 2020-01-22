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22.01.2020 08:10
Рубрика: Легковые авто

Tesla будет доставлять астронавтов к ракетам SpaceX

Текст: Николай Грищенко

Официальным транспортным средством NASA для доставки астронавтов на стартовую площадку к пилотируемым ракетам SpaceX стал электрический кроссовер Tesla Model X. Электромобиль заменит фургон Аstrovans.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Как сообщает агентство Associated Press, в демонстрации нового электрокара уже приняли участие астронавты Дуг Херли и Роберт Бенкен. Для них подготовлены два электромобиля - основной, который используется для тренировок, и дублер.

Исполнительный директор фирмы SpaceX Илон Маск уже использовал электрокары во время предварительных тестов запуска ракет возле Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Предполагается, что первый запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с участием Херли и Бенкена может состояться уже в апреле.

Напомним, что два года назад Илон Маск запустил в космос свой собственный вишнево-красный Tesla Roadster. Запуск прошел успешно и корабль был включен космическим командованием ВВС США в официальный каталог космических аппаратов. Спутник получил номер 43205.

Кстати

В апреле 2019 года компания Tesla рассказала о прошедшей модернизации флагманского седана Model S и кроссовера Model X. Оснащение автомобилей синхронными электродвигателями с постоянными магнитами позволило увеличить максимальный запас хода примерно на десять процентов.

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#Tesla