Tesla будет доставлять астронавтов к ракетам SpaceX

ну вот пусть в тесле и летят =))))) а что, манекены же запустили — Павел (@pavel7766) January 20, 2020

Официальным транспортным средством NASA для доставки астронавтов на стартовую площадку к пилотируемым ракетам SpaceX стал электрический кроссовер Tesla Model X. Электромобиль заменит фургон Аstrovans.

Как сообщает агентство Associated Press, в демонстрации нового электрокара уже приняли участие астронавты Дуг Херли и Роберт Бенкен. Для них подготовлены два электромобиля - основной, который используется для тренировок, и дублер.

Исполнительный директор фирмы SpaceX Илон Маск уже использовал электрокары во время предварительных тестов запуска ракет возле Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Предполагается, что первый запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с участием Херли и Бенкена может состояться уже в апреле.

Напомним, что два года назад Илон Маск запустил в космос свой собственный вишнево-красный Tesla Roadster. Запуск прошел успешно и корабль был включен космическим командованием ВВС США в официальный каталог космических аппаратов. Спутник получил номер 43205.

Кстати

В апреле 2019 года компания Tesla рассказала о прошедшей модернизации флагманского седана Model S и кроссовера Model X. Оснащение автомобилей синхронными электродвигателями с постоянными магнитами позволило увеличить максимальный запас хода примерно на десять процентов.