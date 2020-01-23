Белорусские медики получили реактивы для выявления коронавируса

"Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять новый штамм, который был обнаружен в КНР", - подтвердил министр. Он заверил, что в стране приняты все необходимые меры для предупреждения его появление в республике. "Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз", - пояснил руководитель здравоохранения Беларуси.

Коронавирусы, уточнили эксперты, представляют собой семейство из более чем 30 видов, которые были впервые выделены еще 55 лет назад. Они заражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Министр подтвердил, что накануне "в инфекционную больницу Беларуси госпитализирована девушка с жалобами на повышение температуры до 38,5 градуса, с болями в мышцах и признаками респираторной инфекции. Она посещала Шанхай. Были приняты все противоэпидемиологические мероприятия. Девушка помещена в отдельный бокс, проведено лабораторное тестирование. Ей установлен диагноз "вирус гриппа, среднетяжелое течение". Диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился", - констатировал министр.

Как уже сообщалось, еще в последний день минувшего года власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Через неделю медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию в КНР подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять случаи заражения.

По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 571. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения КНР. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.