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23.01.2020 11:42
Рубрика: Культура

На сцене концертного зала "Зарядье" представили "Игру в мюзикл"

Текст: Валерий Кичин
Мюзикл вещь отличная, но никак у нас не привьется. Большой любитель этого жанра, я бродил по знаменитому Бродвею, рассматривал одинаковые афиши, где белозубо скалились одинаковые бодры молодцы с руками врастопырку - и вдруг понял, что мне туда не хочется. В этом жанре есть упоительные шедевры уровня "Моей прекрасной леди", "Звуков музыки", "Кабаре" или "Призрака оперы", но они тонут в океане штампованной продукции с усредненной музыкой и никакими либретто. Такой мюзикловатый конвейер, выпускающий стандартные шурупы очень сложного на самом деле жанра.
Фото: Alexandr Utyupin Basil Pro/Лилия Ольховая Фото: Alexandr Utyupin Basil Pro/Лилия Ольховая
Фото: Alexandr Utyupin Basil Pro/Лилия Ольховая

У нас тоже есть традиции своего мюзикла, причем любимые - идущие еще от "Веселых ребят", "Цирка", "Весны", "Карнавальной ночи"... Пытаясь возродить отечественный мюзикл, наши авторы тоже создали безусловные шедевры уровня "Норд-Оста", "Мертвых душ" или "Алых парусов". Создали школу актеров мюзикла, где зажглись свои звезды. Бездомный жанр приютили наши театры музыкальной комедии, серьезно потеснив оперетту. А потом в Москве возник и Театр мюзикла. Залы всегда полны, но жанр остается пасынком, чем-то чужеродным, даже "буржуазным", хотя нет ничего более демократичного и народного, чем хороший мюзикл. Теперь благой пример показал главный концертный зал Москвы - "Зарядье", приспособленный в основном для музыкальной классики, симфонической и камерной музыки. Опыт показа на этой гигантской площадке нового шоу "Игра в мюзикл" еще раз доказал серьезность ресурсов, которыми мы располагаем. К среднему и старшему поколению преданных жанру режиссеров постоянно добавляются новые имена. Недавно в Новосибирске, сорвав "Золотую маску" за "Римские каникулы", талантливый Филипп Разенков осуществил оригинальный рок-мюзикл "Фома" по песням Юрия Шевчука. Чуть раньше в Екатеринбурге маститый Кирилл Стрежнев с блеском поставил импровизацию на темы "Моцарта vs Сальери". И вот совсем молодой Антон Музыкантский выпустил "Игру в мюзикл", собрав на сцене "Зарядья" суперзвезд московской сцены с участием авторов этого проекта аранжировщика и композитора Евгения Загота (он стоял за пультом симфоджазового оркестра) и певца Игоря Портного.

Фото: UPI
Почему не радует вышедшая на экраны киноверсия мюзикла "Кошки"

Вечер начался с переклички смартфонов и загружаемых ноутбуков: как бы случайно встретившись в некоем замкнутом пространстве, восемь разнохарактерных, увязших в Сети персонажей начинают вступать в отношения и жить сюжетами знаменитых мировых мюзиклов, изъясняясь их мелодиями - и хрестоматийно известными ("Американец в Париже", "Кошки", "Скрипач на крыше", "Иисус Христос - суперзвезда"…), и для нас сравнительно новыми ("Дикая вечеринка" Эндрю Липпа, "Варьете" Стивена Сондхайма, "Визит оркестра" Дэвида Язбека…). Это был фактически еще один жанр, некогда любимый, а теперь полузабытый: ревю, обозрение, гала-концерт до блеска отточенных номеров, сцепленных условным и непритязательным сюжетным ходом. Номеров очень разных - от современного городского романса под гитару (Million Dreams Бенджа Пасека у Евгения Зайцева) до проникновенной Memory из "Кошек" Уэббера, которую Елена Чарквиани исполнила значительно артистичнее, чем это было в недавно провалившемся британском фильме. От классической The Man I Love Гершвина в исполнении рожденной для джаза Эльмиры Диваевой до комического "Признания жены Санта Клауса", за которое феерическая Анна Гученкова сорвала самые восторженные аплодисменты переполненного зала. В этот вечер для нас пели Анастасия Стоцкая, Алексей Бобров, Евгений Вальц, Игорь Портной, и всем верховодил молодой Евгений Зайцев - недавний Чаплин в одноименном мюзикле петербургской музкомедии.

Дикая, пестрая, шумная, нежная, эта вечеринка была признанием в любви актеров и публики к укрощенному наконец жанру. Перед нами предстал выразительный спектр красок мирового мюзикла - от его высших взлетов до конвейерного "мейнстрима". От того, что можно слушать, наслаждаясь, снова и снова, до того, чего можно не слушать вообще. Причем в обоих случаях молодому режиссеру удалось уйти от разъедающих жанр штампов. В этой чересполосице тоже был свой смысл: как в мюзикле "Шахматы", в этой музыкальной игре в непокорный жанр есть свои гордые ферзи, и есть безнадежные пешки - каждый ход может стать и победным и роковым.

Культура Театр Музыкальный театр Кино и театр с Валерием Кичиным

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