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Рубрика: Власть

Пушков посмеялся над намерением "полунищей" Украины вступить в ЕС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о появившейся возможности для Украины вступить в Европейский союз. Украинский лидер отметил, что выхода из ЕС Великобритании является отличным моментом для этого.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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По словам сенатора, призыв Зеленского выходит за рамки здравого смысла. Пушков отметил в Twitter, что нет удара сильней для Евросоюза, чем принять в его состав "полунищую" Украину, отягощенную кризисом в Донбассе и факельными шествиями, вместо Великобритании. "ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет", - подытожил российский политик.

Напомним, год назад Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Между тем ранее сообщалось, что Украину, как и Грузию, в Брюсселе не видят потенциальными кандидатами на вступление в Евросоюз.

Напомним, британская палата общин наконец-то окончательно утвердила билль о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза до 31 января. Но по факту страна останется в ЕС еще, как минимум, на 11 месяцев, которые предусмотрены соглашением, как переходный период.

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