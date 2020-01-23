Задержанный после ЧП в Перми инспектор МЧС отпущен под подписку о невыезде

Свердловский суд Перми выбрал меру пресечения в виде подписки о невыезде инспектору пожарного надзора. Об этом "РГ" сообщили в районном суде.

Ранее сотрудник пожнадзора был задержан по подозрению в халатности по части третьей статьи 293 УК РФ по делу о гибели людей в мини-гостинице. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте инспектора, но им было отказано. В результате подозреваемого освободили в зале суда.

Напомним, ночью 20 января произошел прорыв трубы теплосетей в подвале жилого дома. В результате ЧП погибли пять человек, еще шестеро получили ожоги разной степени тяжести.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.