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23.01.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанный после ЧП в Перми инспектор МЧС отпущен под подписку о невыезде

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Свердловский суд Перми выбрал меру пресечения в виде подписки о невыезде инспектору пожарного надзора. Об этом "РГ" сообщили в районном суде.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области
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Ранее сотрудник пожнадзора был задержан по подозрению в халатности по части третьей статьи 293 УК РФ по делу о гибели людей в мини-гостинице. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте инспектора, но им было отказано. В результате подозреваемого освободили в зале суда.

Напомним, ночью 20 января произошел прорыв трубы теплосетей в подвале жилого дома. В результате ЧП погибли пять человек, еще шестеро получили ожоги разной степени тяжести.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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