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Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде

Новости
    23.01.2020, 16:55
Текст:   Олег Усков

На Кевина Спейси, давно и пока безрезультатно обвиняемого в сексуальных домогательствах - при этом уже трое из его обвинителей мертвы, - продолжается наступление.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, передает RadarOnline, Скай Элвес, 31-летний сын одной из предполагаемых жертв гомоэротических позывов Спейси, умершего от рака массажиста Селсо Элвеса, заверил, что намерен подхватить знамя в битве с голливудским хищником.

При этом Скай утверждает в эксклюзивном комментарии ресурсу, что перед смертью его бедный папа успел рассказать сынишке про все те ужасающие поползновения, что предпринимал в его строну "кайзер Созе". И теперь он отважно раскроет детали в суде.

Имя Селсо Элвеса все это время не называлось и было обнародовано только сейчас.

При этом стоит отметить, что он был известным мастером своего дела, под умелыми руками которого побывали в том числе Барбра Стрейзанд, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Патрисия Аркетт.

По словам сына, Селсо говорил, что у него в запасе есть множество познавательных историй про звезд, но никто никогда всего этого не узнает - профессиональная этика.

Представитель Спейси на просьбу ресурса прокомментировать возможность нового обвинения никак не среагировал.

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