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Рубрика: Власть

Вероника Скворцова назначена главой ФМБА

Глава ФМБА Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Глава ФМБА Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Глава ФМБА Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства. "Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе. Ранее Вероника Скворцова возглавляла Министерство здравоохранения РФ c 21 мая 2012 по 15 января 2020 года.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию. На днях был объявлен полный состав министров правительства РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Формирование нового правительства России

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