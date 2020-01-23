Вероника Скворцова назначена главой ФМБА

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства. "Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе. Ранее Вероника Скворцова возглавляла Министерство здравоохранения РФ c 21 мая 2012 по 15 января 2020 года.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию. На днях был объявлен полный состав министров правительства РФ.