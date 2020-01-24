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24.01.2020 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Забайкалья поможет многодетной семье, жившей в развалинах дома

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил помочь семье с четырьмя малолетними детьми, которые проживали вместе с отцом в заброшенном доме в Чите. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Напомним, первым о семье рассказал общественник краевой столицы Евгений Федоров в соцсетях. По его словам, четверо малолетних детей вместе со своим отцом жили в разрушенном доме без окон и дверей. Обогревались с помощью костра. По информации, озвученной в Сети, региональные СК и прокуратура начали проверки. Следователи выяснили, что пятилетняя девочка и три ее брата шести, 10 и 12 лет были обнаружены в аварийном помещении в Ингодинском районе города. В здании не было элементарных бытовых условий - тепла, света, средств гигиены, продуктов. Они не посещали школу и детский сад, практически не имели зимней одежды.

В подобных условиях они жили с лета 2019 года вместе со своим 37-летним отцом, который скрывался от правоохранителей. Мужчина находился в розыске из-за неявки в суд. Его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Как уточнили краевые власти, семья раньше жила в Александрово-Заводском районе. Там у них был дом, купленный на средства материнского капитала. Покинуть его настояла мать детей. Осенью семья переехала в Читу, несовершеннолетние были помещены в социально-реабилитационный центр. Сотрудники центра "Берегиня" помогли женщине устроиться уборщицей, а также снять квартиру. В тот период дети ходили в школу, а также посещали детсад. Однако позже отец совершил преступление, забрал семью, а в социальном учреждении заявил, что они переезжают. После они исчезли. Со слов мужчины, позже мать ушла в магазин и не вернулась.

Сейчас он задержан и помещен в СИЗО. Никаких обвинений по поводу содержания детей ему не предъявили. Следователи считают, что данная ситуация стала возможной из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности ч. 1 ст. 293 УК РФ.

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Дети сейчас находятся в социально-реабилитационном центре "Надежда". Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное - жалоб нет, чувствуют они себя хорошо. Глава региона Александр Осипов уточнил, что сейчас ведутся поиски матери, а также иных родственников, которые могут принять несовершеннолетних на воспитание.

- Сейчас главное - окружить заботой детей, главное, чтобы они были сыты и здоровы. И постараться сохранить эту семью, - цитирует пресс-служба губернатора.

Осипов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой и поручил оказать помощь семье максимально быстро. Контролировать ситуацию будет вице-премьер краевого правительства Аягме Ванчиковой. Кроме того, всем соответствующим службам поручено провести расследование по факту инцидента, а также организовать проверку работы профильных ведомств.

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