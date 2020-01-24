В Приморье завершился матч за мировую женскую шахматную корону

В пятницу вечером во Владивостоке завершился матч за звание чемпионки мира по шахматам. В тай-брейке, состоявшем из четырех партий, продлившихся пять часов, победила действующая чемпионка, китайская спортсменка Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, она подтвердила свой титул и стала трехкратной чемпионкой мира.

Тай-брейк сыграли после 12 партии, в которой победила игравшая белыми претендентка на корону россиянка Александра Горячкина. 11 партию девушки сыграли вничью, 9 и 10 Александра проиграла. После 12 партии счет был 6:6.

- Это был достойный матч равных соперниц, - прокомментировал завершение матча международный гроссмейстер, российский комментатор трансляции Сергей Шипов. - Александра допустила несколько ошибок и не смогла взять титул.

Китаянка, которая после победы на несколько минут вышла к журналистам, назвала соперницу "сильным игроком", ее игру - профессиональной, и отметив, что она "может держать давление".

Призовой фонд матча был рекордным для женских шахмат - 500 тысяч евро, победительница получит 275, проигравшая - 225 тысяч из них.