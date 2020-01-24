В Ставрополе напавший на газету "Родина" отправлен на лечение

В Ставрополе завершился процесс над мужчиной, который летом 2019 года напал на редакцию газеты "Родина". Мужчину направили на принудительное лечение, сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

Напомним, нападение произошло 27 мая прошлого года. В тот день в редакцию газеты пришел осужденный, он принес с собой нож. Мужчина напал на главного редактора издания Николая Бондаренко за то, что тот отказался публиковать его материал. Нападавший целился в горло, но попал в шею журналиста. Усмирить преступника помогли коллеги Бондаренко. Трое из них также получили ранения.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части второй статьи 105 УК РФ "Убийство".

В ходе следствия обвиняемый был признан невменяемым. Суд принял решение направить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.