Самую быструю Skoda Octavia рассекретили до премьеры

В Сети появились фотографии "заряженной" RS-версии новой Skoda Octavia. Изображения, которые были опубликованы на чешском сайте поклонников марки, раскрыли через превью информационно-развлекательной системы Columbus.

Skoda Octavia RS отличается от обычной версии другими бамперами, иными колесными дисками, суппортами тормозных механизмов красного цвета, двумя выпускными патрубками прямоугольной формы и небольшим спойлером на пятой двери.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Интересно другое: параллельно и сама Skoda поведала о своей самой быстрой Octavia.

Итак, что известно. Чехи рассказали, что модель будет оснащаться "гибридной" бензин-электрической силовой установкой. За основу будет взят 1,4-литровый бензиновый турбомотор. Суммарная отдача агрегатов составит 250 л.с. Коробка передач - семиступенчатый "робот" DGS с двумя сцеплениями.

Ожидаемое время разгона до "сотни" - около 7 секунд, а батарея на 13 кВт/час даст запас хода на электротяге до 55 км. Естественно, что кроме гибрида новая Octavia RS обзаведется и "традиционными" двигателями.

Фото: www.forum.octaviaclub.cz

Как уже ранее сообщала "РГ", Octavia получит 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы. Отдача первого может достичь 250 л.с., а разгон до "сотни" будет занимать 6,5 сек. Что касается агрегата на тяжелом топливе, то его мощность составит 181 л.с.

Гибрид будет показан широкой публике в начале марта на Женевском автосалоне. Есть ощущение, что на этом мотор-шоу дебютируют и все версии "заряженной" Octavia. Впрочем, ждать осталось не так много, скоро мы обо всем узнаем.

Напомним, Skoda Octavia появится в России в конце этого года. А вот Octavia RS вряд ли доберется до нас. Нынешняя генерация модели продается от 1 119 000 рублей.