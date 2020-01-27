Как определить, сколько нужно прогревать мотор

Многие автолюбители в холодное время года задаются вопросом: сколько нужно прогревать мотор перед тем, как ехать.

В технических характеристиках производители это не указывают. Все дело в том, что время прогрева зависит от многих факторов, в числе которых - температура окружающего воздуха, сила ветра, алгоритм работы отопителя салона, частота вращения коленвала и нагрузка на двигатель. Также, как уточняют эксперты журнала "За рулем", чем современнее силовой агрегат, тем дольше его нужно греть.

Важный фактор - конструктивные особенности двигателя. Бензиновый прогревается быстрее, чем дизель, атмосферный - оперативнее, чем наддувный, V-образный имеет преимущество перед рядным. Кроме того, на скорость прогрева влияет материал, из которого выполнен блок цилиндров. Лучше всего в этом плане ведет себя чугун: он плохо передает тепло наружу и требует меньше энергии на нагрев блока цилиндров. Также чугунные блоки лучше подавляют шум и вибрации, проще растачиваются в ремонтный размер.

Но литье чугуна - экологически вредный процесс, а потому ведущие автопроизводители выпускают моторы с алюминиевыми блоками цилиндров с чугунными тонкостенными гильзами. Это силовые агрегаты Hyundai-Kia, VW Group, Renault-Nissan (исключение - мотор Renault K4M с чугунным блоком). В этом случае теплотехнические характеристики блока цилиндров определяет алюминиевый сплав, имеющий более высокий, нежели у чугуна, коэффициент теплопроводности и удельную теплоемкость. Поэтому прогреваются они дольше.

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