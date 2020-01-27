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27.01.2020 06:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Читы нашла мать живших в заброшенном доме детей

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские нашли мать четверых детей, которые вместе с отцом жили в заброшенном доме Читы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУ СК РФ, женщина вела антисоциальный образ жизни, не имела дома. Ее допросили и отправили к матери, бабушке детей.

Как уточнил в Instagram общественник Евгений Федоров, который первым обнаружил семью, мать скучает по дочери и сыновьям, ради них готова отказаться от алкоголя.

Напомним, на прошлой неделе Федоров рассказал о семье, жившей в заброшенном здании без удобств. Он искал пропавшую собаку, а вместо этого обнаружил 37-летнего отца с трехлетней дочерью и сыновьями шести, десяти и 11 лет. Помещение, в котором они находились, было в аварийном состоянии. Дети обогревались открытым огнем, не имели средств гигиены и продуктов питания, были неухожены.

Фото: iStock
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Неравнодушный читинец привез семью к себе домой и даже снял для них квартиру. Однако после огласки вскрылись новые подробности. Заинтересовавшиеся информацией СМИ следователи выяснили, что отец ребят имеет судимости и находился в розыске из-за неявки в суд. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его задержали и поместили в СИЗО. Никаких обвинений, связанных с ненадлежащим содержанием детей, мужчине не предъявлено.

Зато было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Им вменяют неисполнение должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что родители с детьми сначала жили в сельской местности в частном доме. Его приобрели на средства материнского капитала. Затем семья переехала в Читу, где получила квартиру, однако в ноябре 2019 года неожиданно пропала из поля зрения органов опеки. Известно, что всего в семье шестеро детей - один живет с бабушкой, а второй - под опекой в другой семье.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Как сообщили власти, они - в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время старших ребят устроят в школу, а младших - в детский сад.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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