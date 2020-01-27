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27.01.2020 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми закрыли подвальную гостиницу после трагедии с прорывом трубы

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Прокуратура Мотовилихинского района города Перми проверила законодательство о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в гостинице "Горница", расположенной в подвале жилого дома по улице Лебедева. Суд удовлетворил запрос ведомства о приостановлении деятельности мини-отеля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, проверка выявила многочисленные нарушения, в частности, не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, нет аварийного освещения на путях эвакуации и инструкции о мерах пожарной безопасности, а помещения гостиницы не отделены противопожарными перегородками.

Фото: Карина Бурьян/ТАСС
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Список нарушений дополнился по части антитеррористической защищенности помещения - не разработаны документы по организации охраны и пропускного режима, не обеспечена подготовка работников к действиям во время ЧС и ЧП, отсутствуют системы видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и охранного освещения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности гостиницы "Горница" до устранения всех выявленных нарушений. Мотовилихинский суд Перми с требованиями прокурора согласился. Постояльцев гостиница временно не принимает.

Напомним, массовые проверки мини-отелей и хостелов в Перми начались после прорыва трубы отопления, вода из которой проникла в подвал жилого дома и залила помещение гостиницы "Карамель", где спали люди. Трагедия унесла жизни пятерых человек, в числе которых была четырехлетняя девочка. Делом занимается центральный аппарат СК. Проверки пермских гостиниц продолжатся до 15 февраля 2020.

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