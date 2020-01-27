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27.01.2020 03:47
Рубрика: В мире

Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса

Власти Китая приняли решение продлить официальные новогодние каникулы по второе февраля. Об этом говорится в распоряжении Госсовета КНР, распространяющемся на все провинции, города центрального подчинения, автономные районы страны.

Фото: Reuters/Stringer
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В документе отмечается, что каникулы продлены с целью улучшения профилактики и контроля за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сокращения скопления большого числа людей, защиты здоровья и жизней граждан, пишет РИА Новости. При этом для вузов, школ и детских садов уведомление о сроке завершения каникул будет опубликовано отдельно. Ранее официальные каникулы должны были закончиться 30 января.

Отметим, по последним официальным данным, только в Китае известно о 2744 зараженных, из них 80 скончались. Вирус уже распространился за пределы КНР. Случаи заражения зафиксированы в США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и ряде других стран.

В России лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Все пациенты, попавшие в поле зрения врачей с признаками простуды, заболели ОРВИ или обычным гриппом. Подчеркивается, что все необходимые заградительные меры уже работают, однако россиян призывают и самим позаботиться о нерапространении инфекции: носить маски, чаще мыть руки, не употреблять в пищу сырые продукты, избегать контакта с животными.

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