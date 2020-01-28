Число погибших от отравления спиртом под Омском выросло до шести

В Омской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем достигло шести человек. Как сообщили ТАСС в областном минздраве, еще один пострадавший от отравления умер в больнице.

По данным ведомства, из 11 человек, отравившихся техническим спиртом в минувшие выходные в селе Покровка, пятеро погибли сразу. Шесть человек были доставлены в больницу, трое из которых - в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей через двое суток один из пациентов скончался, трое были отпущены домой, еще двое по-прежнему в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Напомним, что по факту массового отравления техническим спиртом следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Покровки. По предварительной версии следствия, он приобрел у знакомого пятилитровую канистру с техническим спиртом, разбавил его водой и продавал под видом алкоголя односельчанам по 100 рублей за бутылку.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, подозреваемый нигде не работал. При этом у него на содержании находятся четверо детей. Продавец суррогата пояснил, что не знал о токсичности технического спирта. По решению суда он был взят под стражу.