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28.01.2020 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов обвинил Зеленского в присоединении к "хору врунов"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал участником "хора врунов", искажающих историческую правду о Великой Отечественной войне.

- Зеленский присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам,- написал Аксенов в Facebook. - С моральной точки зрения это подлость, с государственной и политической - глупость. Подлость по отношению к миллионам людей, чьи предки прошли войну, сражались и погибали. В том числе к собственному деду, который был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского о Второй мировой войне

Аксенов напомнил, что за освобождение земель Украинской ССР, которые достались по наследству независимой Украине, отдали свои жизни более трех миллионов воинов Советской армии. Но политическая элита современной Украине придумала новых героев, которые в годы войны были пособниками нацистов.

- Подобные заявления являются глупостью, потому что подливают горючего в костер гражданского противостояния на Украине и бьют по рейтингу самого Зеленского, политические повадки которого все больше напоминают Порошенко, - резюмировал Аксенов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наряду с фашистской Германией. В Кремле назвали слова Владимира Зеленского оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев, а в Совете Федерации - настоящим предательством по отношению к собственным соотечественникам.

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