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28.01.2020 12:17
Рубрика: Легковые авто

Toyota запатентовала в России еще одну Corolla

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения на Toyota Corolla, внешность которой отличается от той, которая продаётся в нашей стране в настоящее время.

Toyota Corolla на изображениях ФИПС - модель с дизайном для рынка Соединённых Штатов в комплектации LE. Ранее, напомним, японский автопроизводитель зарегистрировал в нашей стране гибридную версию и Corolla SE 2020. Таким образом, компания обезопасила себя от копирования дизайнерских решений, делающих модель уникальной.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Цена на Toyota Corolla в России начинается от 1 173 000 рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащён 122-сильным бензиновым мотором. "Механика" предусмотрена только для базовой комплектации, остальным положен вариатор.

Качество, богатое оснащение и привлекательный ценник сделали модель самой популярной среди автомобилей бренда.

Фото: Роспатент
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#Toyota