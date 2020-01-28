Toyota запатентовала в России еще одну Corolla

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения на Toyota Corolla, внешность которой отличается от той, которая продаётся в нашей стране в настоящее время.

Toyota Corolla на изображениях ФИПС - модель с дизайном для рынка Соединённых Штатов в комплектации LE. Ранее, напомним, японский автопроизводитель зарегистрировал в нашей стране гибридную версию и Corolla SE 2020. Таким образом, компания обезопасила себя от копирования дизайнерских решений, делающих модель уникальной.

Цена на Toyota Corolla в России начинается от 1 173 000 рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащён 122-сильным бензиновым мотором. "Механика" предусмотрена только для базовой комплектации, остальным положен вариатор.

Качество, богатое оснащение и привлекательный ценник сделали модель самой популярной среди автомобилей бренда.