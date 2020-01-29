Министр торговли США отменил поездку в Китай из-за коронавируса

Глава министерства торговли США Уилбур Росс отложил свой визит в Китай из-за сложной эпидситуации в стране. Поездка должна была состояться в начале февраля, но в последний момент планы поменялись.

Встречи с представителями американского бизнеса и китайскими чиновниками отменили. "Министр будет рад вернуться в КНР в более подходящее время", - сообщили Financial Times в американском ведомстве.

Напомним, сейчас Пекин активно борется с новым коронавирусом 2019-nCoV, жертвами которого, по последним данным, стали 132 человека. Еще почти шесть тысяч - заразились.