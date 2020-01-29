Минск и Вашингтон продолжили диалог по региональной безопасности

Вопросы региональной безопасности в контексте планов проведения в этом году военных учений "Защитник Европы - 2020" с участием США и ряда европейских стран стали - по инициативе американской стороны - темой диалога, который состоялся 29 января у госсекретаря СБ Беларуси Андрея Равков с временным поверенным в делах США в Минске Дженифер Мур и сопровождавших ее военных атташе США, Германии и Польши. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на секретариат Совета безопасности.

На встрече, уточняет агентство, были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, а также затронуты проблемы международной безопасности. Иностранные партнеры подробно рассказали о подготовке к переброске и развертыванию привлекаемых воинских подразделений в рамках предстоящих маневров НАТО.

Со стороны Дженифер Мур и военных атташе стран Североатлантического альянса была подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности, констатирует агентство.