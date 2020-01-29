Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

Российский продюсер Александр Толмацкий, отец умершего в прошлом году рэпера Децла, Кирилла Толмацкого, потребовал провести ДНК-тест для внука. Как уточняет РЕН ТВ, мужчина "выразил сомнение, что Кирилл был биологическим отцом мальчика".

При этом в комментарии каналу Толмацкий-старший сообщил, что "Децл не вписан в графу "отец" в свидетельстве о рождении" мальчика"

"Я хотел бы все-таки получить точное понимание. Раз не был он записан, наверное, была какая-то причина, были какие-то сомнения у человека", - рассуждает продюсер. Указав, что после смерти Кирилла бывшей модели Юлии Киселевой, вдове рэпера, предложили провести процедуру установления отцовства, "но она отказалась". "Значит, на это есть причина. Мы хотим понимать", - пояснил старший Толмацкий.

Подчеркивая, что какими бы ни оказались результаты теста, "это вовсе не значит, что мы будем относиться к нему по-другому, не как к внуку". Просто "он не вписан в свидетельство о рождении, и теперь хочется знать на 100%".

Как напомнил канал, перед этим Александр Толмацкий "в конечном итоге объявил, что Киселева страдает шизофренией, а ребенок, которого воспитывал его сын, возможно, ему не родной".

Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев родился в 2005 году.

Ранее сообщалось, что на могиле Децла сожгли крест.