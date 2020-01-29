Новости

Шоураннер "Ведьмака" рассказала о важных вырезанных сценах 17:03
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 16:49
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 13:43
Доктор Кто стал чернокожей женщиной 12:53

Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

Новости
    29.01.2020, 17:37
Текст:   Олег Усков

Российский продюсер Александр Толмацкий, отец умершего в прошлом году рэпера Децла, Кирилла Толмацкого, потребовал провести ДНК-тест для внука. Как уточняет РЕН ТВ, мужчина "выразил сомнение, что Кирилл был биологическим отцом мальчика".

Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу

При этом в комментарии каналу Толмацкий-старший сообщил, что "Децл не вписан в графу "отец" в свидетельстве о рождении" мальчика"

"Я хотел бы все-таки получить точное понимание. Раз не был он записан, наверное, была какая-то причина, были какие-то сомнения у человека", - рассуждает продюсер. Указав, что после смерти Кирилла бывшей модели Юлии Киселевой, вдове рэпера, предложили провести процедуру установления отцовства, "но она отказалась". "Значит, на это есть причина. Мы хотим понимать", - пояснил старший Толмацкий.

Подчеркивая, что какими бы ни оказались результаты теста, "это вовсе не значит, что мы будем относиться к нему по-другому, не как к внуку". Просто "он не вписан в свидетельство о рождении, и теперь хочется знать на 100%".

Как напомнил канал, перед этим Александр Толмацкий "в конечном итоге объявил, что Киселева страдает шизофренией, а ребенок, которого воспитывал его сын, возможно, ему не родной".

Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев родился в 2005 году.

Ранее сообщалось, что на могиле Децла сожгли крест.

Новости

Вышел трейлер девятого "Форсажа" 12:29
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 12:15
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 11:31
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 11:22
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой 00:07
Актера из "Интернов" Илью Глинникова ограбили в центре Москвы 28.01.2020
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся 28.01.2020
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Ariel Misael Noriega
Умер барабанщик готик-метал-группы To/Die/For Санту Лотка 10:44
Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 10:28
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 28.01.2020
⧣ скандалы
Фото: Matthias Balk/dpa via AP
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 23.01.2020
Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда 21.01.2020
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей 20.01.2020