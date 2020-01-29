Почему посольство США не удалило сообщение об освобождении Освенцима Америкой

В этой связи напомню еще об одной "частности". На днях премьер канадской провинции Альберта Джейсон Кенни приписал в Фейсбуке освобождение Освенцима украинским солдатам. Правда через некоторое время вообще убрал упоминание об освободителях. Так что выходило, что узники концлагеря спасли себя сами. Тем не менее 27 января на мероприятиях в Освенциме украинский президент Владимир Зеленский объявил, что концлагерь освободили украинцы с чем немедленно согласился его польский коллега Анджей Дуда. О том, что никаких подразделений, состоящих только из украинцев, не существовало и Освенцим освободила многонациональная Красная армия, в Польше не прозвучало ни слова.

Циничная фраза, которую приписывают одному из сподвижников Гитлера "ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", остается актуальным приемом исторической науки Запада. Когда европейцам с помощью отдельных "вбросов" внушают, что Освенцим освободили американцы (или, по версии Киева, украинцы) со временем они могут поверить этим разъяснениям. Как ранее, согласно соцопросам, почти 50 процентов жителей Старого света поверили тому, что Вторую мировую войну выиграли американцы.

Передо мной диаграмма, которая демонстрирует, как со временем менялись взгляды французов на победителей во Второй мировой войне. Из нее следует, что мае 1945 года 57 процентов граждан Франции утверждали, что СССР внес решающий вклад в разгром фашистской Германии. Только 20 процентов полагали, что это сделали американцы и 12 процентов - что британцы. Но уже к 1994 году все полностью переменилось. В 2015 году, согласно опросам, только 25 процентов французов называли вклад СССР решающим, тогда как 54 процента (58 процентов в 2004 году - от Ред.) полагали, что Третий рейх разгромили США. Вклад британцев в победу над Гитлером назвали решающим 18 процентов респондентов.

Для того, чтобы понять, почему это произошло, достаточно изучить, что преподают по Второй мировой войне школьникам в европейских странах и в США. Американцы, как пишет "Вашингтон Пост", после изучения школьной программы твердо убеждены, и это нашло отражение в исторической литературе, что это они победили во Второй мировой войне, а Красная армия выступала "более или менее в качестве помощника". Только 7 процентов жителей США замечают вклад СССР в победу над Третьим Рейхом. Британские историки уверенно приписывают победу над Гитлером своей стране. Как выяснил ТАСС, с 2007 года из учебников истории на Альбионе изъяли упоминание о Сталине, как лидере одной из трех-стран союзников, о Гитлере и даже о Черчилле. Парадоксально, но английские учебники, детально описывая европейский театр военных действий, отрицают ведущую роль в разгроме нацизма не только СССР, но и США. Итогом такого масштабного промывания мозгов стали результаты соцопросов: 59 процентов подданных ее Величества сегодня убеждены: Гитлера победили англичане.

В Бельгии постарались вообще изъять из публичного пространства упоминания о Второй мировой войне. Более того, в интернете я нашел историю о мальчике из семьи русских иммигрантов, который подготовил к уроку в бельгийской школе доклад о подвиге советских солдат во время Великой Отечественной войны. Его родителей вызвали к директору и потребовали объяснить "почему они учат ребенка всякой ерунде".

В Европе остается все меньше знаковых монументов, напоминающих о подвиге солдат Красной армии, освободивших Старый свет от последователей нацизма. Поэтому мероприятия в Израиле, связанные с 75-летием освобождения Освенцима, которые широко освещались мировой прессой, стали для немалого числа европейцев откровением - ведь в ходе них говорилось, что узников расположенного на территории Польши концлагеря спасла Красная армия. "Но где же тогда были американцы, о ведущей роли которых в освобождении Европы от нацизма написано во всех учебниках?", - могли удивиться возникшей "нестыковке" малосведущие в истории европейские обыватели.

Твит посольства США в Дании, и запись в Facebook, сделанная сотрудником журнала "Шпигель", да и последующие ошибки (а они неизбежно появятся), в которых освобождение Освенцима будут приписывать то американцам, то украинцам, явление не случайное. Они ставят целью не растревожить в сознании жителей Старого света вбитые им со школьной скамьи стереотипы в отношении Второй мировой войны и ее победителей. Иначе миллиарды долларов, которые Вашингтон десятилетиями вкладывал в историческое оболванивание Европы, чтобы заставить ее население забыть правду о событиях 75-летней давности и поверить в главенствующую роль США при разгроме нацизма, окажутся напрасной тратой денег. А такого катастрофического провала в "битве памяти" Белый дом накануне президентских выборов в США позволить себе не может.