Посольство США признало ложью освобождение Аушвица американцами

Посольство США в Дании сначала заявило об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц американскими войсками, а позже призналось в том, что это не соответствует исторической действительности.

Соответствующие записи появились в Twitter дипмиссии. После того, как пользователи в комментариях подвергли острой критике первоначальную запись об освобождении Аушвица американцами, дипмиссия признала: "Вчера мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советской армией. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, ставших жертвами Холокоста".

При этом изначальная запись с ложным утверждением так и осталась в Twitter дипмиссии.

В тоже время, хотя в данном случае дипломаты США признали очевидную ложь, ее "непреднамеренный" характер вызывает сомнение в свете тех системных попыток по искажению и фальсификации истории, которые все чаще предпринимаются рядом государств в угоду текущей политической конъюнктуре.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский возложил на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны. Высокую активность на поприще фальсификации истории проявляют власти Польши. А недавно схожая резолюция о причинах начала Второй мировой войны была принята Европарламентом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл слова украинского лидера ошибочными и оскорбительными.