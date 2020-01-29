Как изменила реформа ОСАГО жизнь уральских автомобилистов

Реформа автострахования год назад ввела понятие "индивидуализации" тарифов ОСАГО. Кроме того, уже более полугода автомобилисты привыкают к новой системе досудебного решения страховых споров - через финансового уполномоченного. Как изменили эти новшества жизнь автомобилиста?

По опросам коллег и знакомых автомобилистов, реформа не перевернула их жизнь, но сделала ее более предсказуемой. Логика увеличения стоимости полиса за повторное нарушение понятна всем. Введение персонального тарифа, учитывающего качество вождения, обеспечило главное - доступность полисов, говорят автостраховщики.

- Теперь любой страховщик относится к своему клиенту индивидуально. Его задача - рассчитать необходимую базовую ставку, по которой нужно продавать полисы, чтобы и клиенты чувствовали себя комфортно, и страховая компания выполняла все свои обязательства как положено, - считает представитель Союза страховщиков Свердловской области "Белый соболь" Иван Косьмин.

Автовладельцы "доступность" подтверждают. По их мнению, новые полисы решили проблему дополнительно навязываемых страховок. К тому же полис сейчас можно без проблем приобрести через интернет, сообщил представитель Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области Олег Таратухин. Кстати, сейчас в регионе в электронном виде оформляется 58,8 процентов всех полисов.

Правда, индивидуализация тарифа сейчас находится на начальном этапе, считает Косьмин. "Нужно продолжать реформу, создавать конкуренцию между страховыми компаниями для улучшения качества услуги, менять коэффициенты на коридоры, и не бояться этого", добавил он.

У автовладельцев есть свои предложения. По словам Олега Таратухина, федерация автовладельцев всегда выступала за то, чтобы полис был привязан не к автомобилю, как сейчас, а к конкретному водителю, который либо ездит по правилам, либо часто попадает в ДТП.

- Надо привязывать величину полиса не к лошадиным силам, а к человеку, - уверен Таратухин.

А вот отношение к финансовому омбудсмену неоднозначное. Страховщики говорят, что появление уполномоченного по урегулированию споров разгрузило суды и облегчило взаимоотношения между клиентом и страховой компанией. А по словам Олега Таратухина, правосудие для простых людей стало "труднодоступнее".

Тем не менее, в 2019 году таких обращений в РФ было более 90 тысяч, а в УрФО - 6 тысяч. Положительных решений - в пользу подавших заявление - принято около 50 процентов. Минусом Таратухин считает то, что финансовый омбудсмен рассматривает заявление без вызова сторон, получается, автомобилист не может изложить свои доводы лично.

- Однако половина из обратившихся до суда не дошла. Это плюс. Причем для физлица услуга омбудсмена бесплатна - это тоже большой плюс. Автоюристы, которые раньше наживались на этих делах, теперь остались в стороне, и это хорошо, - возражает Иван Косьмин.

Автомобилисты парируют - через суды удовлетворялись 80-90 процентов исков, а через омбудсмена - только 50 процентов. Однако новой практике нет еще и года, так что время покажет.

Еще одно нововведение -запуск мобильного приложения "Помощник ОСАГО" - с его помощью можно оформить электронное извещение о ДТП. Сервис онлайн-оформления европротокола запустили в ноябре, но пока он не отлажен. Полноценной работе приложения мешает необходимость наладить межведомственное взаимодействие между сервисами МВД, ОСАГО и теми, что ведут учет граждан, говорит руководитель представительства Российского Союза Автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов.

- Приложение работает пока в тестовом режиме, но это дело времени. Однако эти новации расширяют права граждан. Если раньше лимит выплат по европротоколу составлял 50 тысяч рублей, а потом - 100 тысяч рублей, то сейчас его поднимают до той суммы, которая возможна и при обычных оформлениях ДТП с участием органов ГИБДД. Я считаю, направление правильное, - уверен он.

Сервис начал работать 1 ноября 2019 года. Пока им можно воспользоваться только в том случае, если ДТП произошло в одном из пяти пилотных регионов: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и в Татарстане. Планируется, что на всей территории страны "Помощник ОСАГО" будет работать к концу 2020 года. Однако уже сегодня это приложение активно скачивают и свердловчане.

Кстати

По данным Банка России на 24 января, свердловчане загрузили "Помощник ОСАГО" на смартфоны более 3 тысяч раз (пользователи iOs - 1045 раз, пользователи Android - 2131 раза). По этому показателю Средний Урал вошел в пятерку лидеров после столиц, Краснодарского края и Татарстана. Всего к концу января 2020 года россияне скачали новое приложение почти 170 тысяч раз.