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Умер барабанщик готик-метал-группы To/Die/For Санту Лотка

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    29.01.2020, 10:44
Текст:   Олег Усков

Чудовищную и странную череду смертей, наблюдающуюся в последнее время в стане барабанщиков, продолжил ударник финской готик-металл-группы To/Die/For ("Умереть за…") Санту Лотка.

Некролог опубликован на аккаунтах коллектива в социальных сетях 27 января. Без указания причин смерти музыканта.

"Сегодня печальный день. Умер наш барабанщик Санту Лотка. Санту играл на альбомах IV, WWO и Samsara. Мы делили с ним и хорошее и плохое в турах от Мексики до Японии, на турах по Европе, в Турции и так дальше. А еще мы были друзьями из одного города. Нам будет его очень не хватать", - говорится в сообщении.

Группа To/Die/For была основана в финском городе Куовола в 1996 году и сначала называлась Mary-Ann, в 1997-м выпустив одноименный альбом. Последняя пластинка коллектива вышла в 2015-м.

До T/D/F Лотке играл в New Dawn Foundation и Jackwire, после - в Murderdome и Boothill Regulators.

Ранее сообщалось что умерли: барабанщик Rush Нил Пирт, один из самых известных драммеров в нью-йоркском хардкоре Винни Вэлью, барабанщик Cream Джинджер Бейкер и сооснователь и барабанщик Corrosion of Conformity Рид Маллин.

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