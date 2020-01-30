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30.01.2020 05:55
Рубрика: Власть

Небензя напомнил авторам "сделки века" о принадлежности Голанских высот

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Richard Drew/ AP Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Richard Drew/ AP
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Richard Drew/ AP

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, что Голанские высоты принадлежат Сирии.

Как мировое сообщество раскритиковало "сделку века" Трампа

По предложению президента США Дональда Трампа, которое он сделал после переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, Иерусалим останется столицей Израиля, но столицу в Восточном Иерусалиме получит и Палестина, территория которой вырастет более чем вдвое.

"Мы не могли не заметить, что в содержащихся в упомянутом плане картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля. В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами", - цитирует Небензю РИА Новости. Он добавил, что Голанские высоты были незаконно оккупированы.

В марте прошлого года Дональд Трамп признал суверенитет над Голанскими высотами за Израилем. Позиция же России относительно принадлежности Голанских высот остается неизменной. Голанские высоты, безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупировал в результате войны 1967 года, а спустя 14 лет незаконно аннексировал.

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