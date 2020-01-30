Троих прибывших из КНР приморцев обследовали на коронавирус

В медицинские учреждения Владивостока самостоятельно обратились трое приморцев, ранее побывавших в Китае. По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, все они госпитализированы и обследованы. Сейчас медики ждут результатов, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

За минувшие сутки на границе было осмотрено 1500 человек, в том числе 188 граждан КНР, прибывших в регион. Людей, у кого выявили бы ОРВИ, среди них не было.

Управление Роспотребнадзора и региональный Минздрав называют эпидемиологическую ситуацию стабильной.

Между тем, принят ряд мер, которые должны, если не предотвратить, то замедлить попадание вируса на Дальний Восток России. Так, на заседании оперативного штаба правительства РФ, было решено закрыть сухопутные границы с Китаем в дальневосточных регионах и максимально ограничить авиа- и железнодорожное сообщение. Приморские вузы объявили, что продляют каникулы для уехавших на родину китайских студентов до 1 марта.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, из них 1370 оцениваются как тяжелые. Количество летальных исходов достигло 170.