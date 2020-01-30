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30.01.2020 06:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Версия 2020

В Новосибирске принимают генеральный план развития города
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 19(8073)
Работа над новым вариантом генерального плана Новосибирска вышла на финишную прямую. Документ, определяющий развитие областного центра до 2030 года, предполагается вынести на сессию Совета депутатов города не позднее июня 2020-го, после публичного обсуждения.

Два года назад муниципальные власти и эксперты решили, что генплан требует обновления. В своем нынешнем формате он был утвержден еще в 2007-м. С тех пор многое изменилось. Например, Новосибирск стал центром агломерации, а численность населения с 1,4 миллиона человек выросла до 1,6 миллиона. Кроме того, генплан должен быть цифровым.

Фото: Владимир Таюрский
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Как сообщил заместитель мэра - начальник городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев, проект учитывает сегодняшние реалии и мнения горожан. Например, жители микрорайона Затон в Ленинском районе, где много ветхого и аварийного жилья, предлагают отказаться на этой территории от многоэтажного строительства.

Растет потребность в зеленых зонах, особенно в центре мегаполиса. Согласно генплану, их общая площадь составит 14,5 тысячи гектаров - более 29 процентов общегородской.

- Такими зонами останутся парк на МЖК, Инюшенский бор, поймы рек Ельцовки и Каменки, Тимирязевский сквер и ряд других мест. Территория, примыкающая к будущему ледовому дворцу спорта, также обозначена как зеленая зона. Там не подразумевается жилая застройка, только спортивные объекты, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Между тем депутат горсовета Наталия Пинус обратила внимание общественности на то, что в материалах, размещенных для ознакомления в открытом доступе, не представлены городские леса. "В генеральном плане версии 2007 года, который пока еще актуален, графическая и текстовая информация о городских лесах присутствует. Что касается генплана в обновленной версии, то материалы по городским лесам будут разработаны уже после проведения публичных слушаний", - написала депутат на своей странице в соцсети, отметив, что это обстоятельство беспокоит экологическое сообщество, и мэрия должна обеспечить открытое представление соответствующих данных.

То, что горожане выступают за создание большего числа зеленых зон, подтверждает экспресс-опрос о выборе варианта благоустройства площади на улице Челюскинцев (рядом с цирком), который проводился на прошлой неделе на муниципальном портале Новосибирска. Жителям было предложено проголосовать за сквер или парковку. Озеленение предпочли 76 процентов участников опроса.

В части развития транспортной инфраструктуры генплан предполагает продолжение строительства Красного проспекта, улицы Михаила Кулагина, реконструкцию улицы Лескова, Семьи Шамшиных (до улицы Автогенной) и ряда других. В целом речь идет о восьмидесяти километрах дорог и пятнадцати транспортных развязках.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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- Чтобы снизить нагрузку на дороги в центральной части города, запланировано 33 транспортно-пересадочных узла на площадках вблизи станций метрополитена и остановок наземного общественного транспорта, - сообщил руководитель профильного департамента Алексей Кондратьев.

А вот количество новых станций метро в генплане-2020 значительно поубавилось. Предыдущим документом предполагалось строительство 35, сейчас - всего шести. Но и эта перспектива неясна, поскольку не решен вопрос с финансированием. Определено можно говорить лишь об уже строящейся станции "Спортивная", которая будет открыта к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года и поэтому стоит особняком от запланированных.

Специалисты в первую очередь рассматривают продолжение Дзержинской линии, которая прирастет станциями "Молодежная", "Гусинобродская" и "Автовокзал". На Ленинской линии, помимо "Спортивной", предполагается строительство "Площади Станиславского" и "Троллейной" на левобережье и "Северной" (вблизи бывшего городского аэропорта) - на правобережье. В резерве до 2030 года - актуализация Кировской линии.

Алексей Кондратьев обратил внимание еще на одну проблему, которую не учли генплане-2007: активное комплексное жилищное строительство не было подкреплено развитием транспортной и социальной инфраструктур.

- Важно урегулировать эти процессы, - подчеркнул чиновник. Проектом обновленного генерального плана предполагается комплексное развитие площадок, на которых сегодня расположены ветхие и аварийные дома, а также территорий, занятых промышленными объектами, не используемыми по назначению.

Такие примеры в Новосибирске уже есть. Это территории, прежде отведенные под корпуса электровакуумного завода и жиркомбината.

Среди других важных аспектов - сохранение садоводческих обществ в городской черте, развитие пригородных территорий и определение так называемых "территорий опережающего развития", застройка которых возможна только после полного обеспечения объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

В феврале этого года проект генплана будет представлен на публичных слушаниях. Обсуждение пройдет в администрациях Центрального округа, Кировского, Октябрьского районов и в ДК "Академия" в Академгородке.

Кстати

При подготовке новой версии генплана была проанализирована ситуация с наличием мест в детских образовательных учреждениях. Городу необходимо ежегодно около 1 700 новых мест. В 2019 году этот показатель был достигнут, на 2020-й стоит такая же задача. Предусмотрены площадки, строительство объектов можно начинать сразу с получением финансовых средств.

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