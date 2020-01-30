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30.01.2020 07:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе компании.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Железнодорожная компания "ГрандСервисЭкспресс" занимается перевозками на территории России, поэтому санкции не повлияют на нашу деятельность, - заверили в пресс-службе.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список чиновников полуострова и компанию "ГрандСервисЭкспресс", которая с конца декабря запустила через Крымский мост пассажирские поезда дальнего следования.

Также США вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка, спикера Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, сенатора от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его замов Лидии Басовой, секретаря ЦИК Екатерины Пырковой, а также гендиректора компании "ГрандСервисЭкспресс" Александра Ганова.

Напомним, пассажирские перевозки в Крым по Крымскому мосту начались с 23 декабря. А с 8 ноября компания продала в Крым и обратно уже более 100 тысяч билетов. К 20 января по Крымскому мосту проехала первая сотня поездов из Москвы и Санкт-Петербурга.

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