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Видео: Брайан Крэнстон спародировал Джека Николсона в "Сиянии"

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    30.01.2020, 10:53
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Mountain Dew Фото: youtube.com/ Mountain Dew
Фото: youtube.com/ Mountain Dew

Брайан Крэнстон, наиболее известный по роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие" снялся в 30-секундной рекламе Mountain Dew, подготовленной специально для Суперкубка по американскому футболу.

Фото: youtube.com/ Adult Swim
Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов

Видео пародирует одну из самых известных сцен кинематографа - "А вот и Джонни" из "Сияния" Стэнли Кубрика.

Только, в отличие от героя Джека Николсона, персонаж Крэнстона просто хочет предложить своей супруге газировки, хоть для этого ему и пришлось сломать топором дверь в уборную.

Финал ролика также более миролюбив - вместо волн крови в фойе гостиницы "Оверлук" разливается зеленый напиток.

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