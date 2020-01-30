Видео: Брайан Крэнстон спародировал Джека Николсона в "Сиянии"

Брайан Крэнстон, наиболее известный по роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие" снялся в 30-секундной рекламе Mountain Dew, подготовленной специально для Суперкубка по американскому футболу.

Видео пародирует одну из самых известных сцен кинематографа - "А вот и Джонни" из "Сияния" Стэнли Кубрика.

Только, в отличие от героя Джека Николсона, персонаж Крэнстона просто хочет предложить своей супруге газировки, хоть для этого ему и пришлось сломать топором дверь в уборную.

Финал ролика также более миролюбив - вместо волн крови в фойе гостиницы "Оверлук" разливается зеленый напиток.