Черчесов: Смолов, Соболев, Комличенко не советовались перед сменой клубов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий сборной России Федор Смолов, Николай Комличенко и Александр Соболев, перешедшие в "Сельту", "Динамо" и "Спартак" соответственно, не обсуждали с ним смену команд.

Специалист выразил уверенность, что эти игроки сделали свой выбор с учетом прогресса и получения необходимой игровой практики.

"Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской премьер-лиге (РПЛ). Смолов, наоборот, покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов", - сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС.

Рулевой национальной команды подчеркнул, что его штаб будет анализировать выступление форвардов за новые клубы. Также планируется, что специалисты посетят товарищеский турнир в Дохе, который стартует в воскресенье и продлится до 9 февраля. Среди его участников три представителя РПЛ - московские "Локомотив", "Спартак", а также "Ростов".