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31.01.2020 05:00
Рубрика: Экономика

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Текст: Георгий Панин
На этой неделе новостная картина вокруг рубля складывается не самая позитивная. Да и потом его ждут новые испытания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты", рассказал какие факторы ослабляют нацвалюту и чего ждать на рынке через месяц:

Фото: Pixabay
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- Развитие реакции фондового рынка на ситуацию с коронавирусом, находящиеся в "красной зоне" рынки углеводородов и продолжение закупок валюты крупными предприятиями и государством оказывают давление на российскую валюту. И она весь январь демонстрировала не самую сильную динамику.

В итоге, весь положительный задел рубля на начало года за счет хорошего внешнего и внутреннего фона рынок исчерпал, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

В целом, многие негативные глобальные тенденции могли и не проявиться на позициях рубля. Но сработали два фактора - нахождение его в корзине валют развивающихся стран и укрепление негативного тренда по нефти.

Первый фактор - это следствие масштабных продаж рисковых активов на фоне потерь бизнеса в Азии и ухудшения макроэкономических прогнозов из-за распространения коронавируса.

Российская экономика, как не самый активный инвестор и участник торгово-финансовых отношений в АТР, пока испытала не так много прямого ущерба от ситуации. Однако логика рынка, явно настроенного на защиту от дополнительного риска, сыграла злую шутку.

Фото: iStock
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Второй фактор, оказывающий уже прямое влияние на курс рубля, сформатировался как производная от роста глобальной обеспокоенности за уменьшившийся спрос на энергоносители.

В это же время доллар и евро показали относительную стабильность реакции на происходящие события. Многие вспомнили о роли доллара как защитного актива. А относительно мирный процесс расставания ЕС и Великобритании добавил положительного сентимента. Прошедшее накануне заседание Комитета по открытому рынку ФРС США и сохранение ставки на прежнем уровне также отразилось позитивно на курсе доллара.

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года через месяц вполне могут реализоваться. Но в случае локализации ситуации с коронавирусом и возвращением risk-on настроений на рынки вероятно и менее серьезное ослабление российской валюты.

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