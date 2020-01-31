К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

На этой неделе новостная картина вокруг рубля складывается не самая позитивная. Да и потом его ждут новые испытания.

Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты", рассказал какие факторы ослабляют нацвалюту и чего ждать на рынке через месяц:

- Развитие реакции фондового рынка на ситуацию с коронавирусом, находящиеся в "красной зоне" рынки углеводородов и продолжение закупок валюты крупными предприятиями и государством оказывают давление на российскую валюту. И она весь январь демонстрировала не самую сильную динамику.

В итоге, весь положительный задел рубля на начало года за счет хорошего внешнего и внутреннего фона рынок исчерпал, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

В целом, многие негативные глобальные тенденции могли и не проявиться на позициях рубля. Но сработали два фактора - нахождение его в корзине валют развивающихся стран и укрепление негативного тренда по нефти.

Первый фактор - это следствие масштабных продаж рисковых активов на фоне потерь бизнеса в Азии и ухудшения макроэкономических прогнозов из-за распространения коронавируса.

Российская экономика, как не самый активный инвестор и участник торгово-финансовых отношений в АТР, пока испытала не так много прямого ущерба от ситуации. Однако логика рынка, явно настроенного на защиту от дополнительного риска, сыграла злую шутку.

Второй фактор, оказывающий уже прямое влияние на курс рубля, сформатировался как производная от роста глобальной обеспокоенности за уменьшившийся спрос на энергоносители.

В это же время доллар и евро показали относительную стабильность реакции на происходящие события. Многие вспомнили о роли доллара как защитного актива. А относительно мирный процесс расставания ЕС и Великобритании добавил положительного сентимента. Прошедшее накануне заседание Комитета по открытому рынку ФРС США и сохранение ставки на прежнем уровне также отразилось позитивно на курсе доллара.

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года через месяц вполне могут реализоваться. Но в случае локализации ситуации с коронавирусом и возвращением risk-on настроений на рынки вероятно и менее серьезное ослабление российской валюты.