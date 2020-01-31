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31.01.2020 08:00
Рубрика: В мире

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Текст: Максим Макарычев
Известный украинский политолог Михаил Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине.

В интервью "Взгляд.ру" он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" на Украине и заявил, что Москве необходимо сформулировать Киеву жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия" для украинской власти, экономики и прочих сфер жизнедеятельности. "С другой стороны, надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека, теми, с которыми не может не считаться украинская власть", - отметил политолог.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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По его словам, Зеленский получил большинство голосов на выборах из-за того, что не говорил о необходимости дать русскому языку права, которые предусмотрены конституцией. И именно эта его "невнятность" стала главной причиной получения Зеленским такого высокого результата на выборах.

Большая часть заявлений касалась анализа деятельности Зеленского на посту президента. Погребинский дал понять, что для него Зеленский "исчез" после слов о роли СССР во Второй мировой войне. Напомним, что во время выступления в Польше в понедельник украинский президент поставил Советский Союз на одну ступень с нацистской Германией, заявив о том, что две страны "виновны в развязывании Второй мировой войны".

Тем самым, как отметили многие, Зеленский предал память предков и своих соотечественников, в первую очередь своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, героя Великой Отечественной войны, награжденного двумя орденами Красной Звезды. По словам политолога, после этих слов о "тоталитарных режимах" Зеленский для многих на Украине стал "человеком, которому не подают руки".

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Как отметил Михаил Погребинский, украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны, что в разных формах уже происходило в новейшей истории этой страны. "Я живу недалеко от Майдана и помню, как ночью тысячные толпы орали "Ющенко, Ющенко". Затем очень быстро наступило разочарование, люди были недовольны", - констатировал украинский политолог.

Добавим, что 16 июля прошлого года на Украине вступил в силу закон о государственном языке, который определяет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По словам Погребинского, Зеленский продолжает курс на ущемление русского языка, начатый на Украине еще в 1990-е годы при президенте Кучме.

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