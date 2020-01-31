Минздрав назвал меры по борьбе с коронавирусом вынужденными и правильными

"Реакция Всемирной организации здравоохранения была, что это чрезвычайная ситуация международного масштаба, поэтому данная ситуация, учитывая наше соседство, - вынужденная и правильная реакция. Лучше предупредить всегда", - цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Сегодня же новости из ВОЗ прокомментировала и вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в нашей стране. Она сообщила, что на сегодня запланировано очередное заседание штаба. В частности, как заявлялось ранее, должно быть принято решение о графике авиасообщения России и Китая - на анализ ситуации с вывозом наших граждан, находящихся в Китае, Минтрансу и МИДу в прошедшую среду было дано два дня.

Кроме ограничения авиарейсов, следующих в Китай (сейчас большинство российских компаний уже отменили чартерные рейсы, но регулярные пока сохраняются), также отменены все железнодорожные маршруты, за исключением одного - Москва-Пекин-Москва.

Еще одна жесткая мера - полное закрытие сухопутной границы в пяти регионах Дальнего Востока. Комментируя эту меру, глава Роспотребнадзора Анна Попова также назвала ее совершенно правильной и оправданной. Она также напомнила, что наземные пограничные пропускные пункты с Китаем закрывали и во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 году - прекращение автомобильного и пешего потока тогда помогло удержать в норме эпидемическую ситуацию в нашей стране. В России был зарегистрирован тогда только один завозной случай атипичной пневмонии. Пациент выздоровел.